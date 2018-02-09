В Госдуме предложили поощрять примерных водителей

В Госдуме предложили поощрять водителей за соблюдение ПДД за счет штрафов, которые платят более нерадивые их коллеги. Для примерных автомобилистов предлагается устраивать лотерею.

Такой запрос в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России отправил депутат Иван Сухарев, сообщает RT. Он просит рассмотреть возможность создания конкурсной системы поощрения ответственных водителей. Между ними он предлагает разыгрывать средства, формируемые из штрафов, уплаченных правонарушителями.

Депутат опирается на опыт Швеции, где прошла подобная акция.

Ранее в Госдуме предлагали освобождать от оплаты техосмотра добропорядочных водителей. То есть тех, которые не будут нарушать ПДД в течение года.