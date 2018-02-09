ВВС США уничтожили ракету Илона Маска

This rocket was meant to test very high retrothrust landing in water so it didn’t hurt the droneship, but amazingly it has survived. We will try to tow it back to shore. pic.twitter.com/hipmgdnq16 — Elon Musk (@elonmusk) 31 января 2018 г.

Американские боевые самолеты уничтожили первую ступень ракеты Falcon Heavy, плававшую в Атлантическом океане, сообщил портал AmericanSpace со ссылкой на наонимные источники.

Напомним, после испытательного запуска сверхтяжелой ракеты два ее боковых ускорителя в автоматическом режиме вернулись на Землю. 45-метровая первая ступень Falcon Heavy упала в Атлантический океан после неудачной посадки на плавучую платформу. Впрочем, глава построившей Falcon компании SpaceX Илон Маск удивился, что ракета вообще уцелела."Ракета странным образом оказалась цела. Мы постараемся отбуксировать ее к берегу", - написал он в Twitter.

Однако, по данным портала, в итоге плававшую в океане пустую ракету уничтожили самолеты ВВС США. На данный момент издание не располагает официальными комментариями американских военных и представителей SpaceX.

Ракета-носитель межпланетного класса Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал 7 февраля. Она должна доставить на орбиту Марса личный автомобиль Маска с манекеном за рулем.