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09.02.2018, 23:43
Текст: Антон Валагин

ВВС США уничтожили ракету Илона Маска

Американские боевые самолеты уничтожили первую ступень ракеты Falcon Heavy, плававшую в Атлантическом океане, сообщил  портал AmericanSpace со ссылкой на наонимные источники.

Фото: REUTERS/Thom Baur
Маск рассказал о причинах крушения центрального блока Falcon Heavy

Напомним, после испытательного запуска сверхтяжелой ракеты два ее боковых ускорителя в автоматическом режиме вернулись на Землю. 45-метровая первая ступень Falcon Heavy упала в Атлантический океан после неудачной посадки на плавучую платформу. Впрочем, глава построившей Falcon компании SpaceX Илон Маск удивился, что ракета вообще уцелела."Ракета странным образом оказалась цела. Мы постараемся отбуксировать ее к берегу", - написал он в Twitter.

Однако, по данным портала, в итоге плававшую в океане пустую ракету уничтожили самолеты ВВС США. На данный момент издание не располагает официальными комментариями американских военных и представителей SpaceX.

Ракета-носитель межпланетного класса Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал 7 февраля. Она должна доставить на орбиту Марса личный автомобиль Маска с манекеном за рулем.

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