Видео одновременного приземления блоков Falcon взорвало интернет

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07.02.2018 11:36
Рубрика: Общество

Видео: Посадка и крушение блоков Falcon Heavy

Текст: Александр Гавриленко

Видео, на котором блоки ракеты-носителя Falcon Heavy успешно возвращаются на Землю после ее запуска на орбиту Марса, за последние сутки собрало несколько миллионов просмотров на YouTube и в социальных сетях. А сам старт ракеты стал, пожалуй, самой обсуждаемой мировой новостью в интернете.

Фото: elonmusk / instagram.com
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Напомним, в ночь на 7 февраля сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy стартовала со станции на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Ученые отправили на эллиптическую орбиту (она протягивается от Солнца до Марса) личный кабриолет Tesla Roadster главы компании Space X Илона Маска с космонавтом-манекеном за рулем. Два блока приземлились успешно, а третий разбился при попытке сесть на плавучей станции в Атлантическом океане. На записи слышно, как оператор полета в какой-то момент говорит, что связь с центральным блоком потеряна.

На сегодняшний день Falcon Heavy - самая мощная операционная ракета в мире. По данным разработчиков, ее подъемная тяга по мощности равна 18 авиалайнерам Boeing 747, что позволяет вывести на орбиту почти 64 тонны груза.

Скептики считают, что использование многоразовых блоков для доставки ракеты в космос - лишь маркетинговый ход разработчиков.

Чтобы запустить их повторно, потребуется очень дорогостоящий ремонт, который обойдется примерно во столько же, сколько построить новые. При этом все признают, что сегодняшний запуск представляет собой уникальный научно-технический эксперимент. Дальнейшие технические изыскания позволят снизить ущерб и сделать многоразовое использование коммерчески оправданными.

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