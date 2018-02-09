Для ключевого защитника московского "Спартака" и сборной России Георгия Джикии 2018 год начался - хуже не придумаешь. В первом же контрольном матче он получил одну из самых страшных для футболиста травм - разрыв крестообразной связки колена.

Восстановление после такого повреждения обычно занимает порядка полугода, поэтому до конца клубного сезона Джикия "Спартаку" помочь не сможет. Да и попасть в сборную на чемпионат мира для Георгия будет сродни чуду. Но надежды защитник не теряет. Корреспондент "РГ" позвонил футболисту в Рим, где Джикия проходит курс реабилитации после операции. Звучал спартаковец очень бодро.

Георгий, как себя чувствуете?



Георгий Джикия: Все идет по плану. Уже занимаюсь в зале - с первого же дня. Всю необходимую работу проделываю.

Людям, которые не травмировали крестообразные связки, наверняка интересно более детально узнать, как вся эта реабилитация выглядит на практике.



Георгий Джикия: Кто не знает об этой травме и о такой операции, лучше с этим никогда и не сталкиваться. Я такого вообще никому не пожелаю, даже злейшему врагу. Что же касается реабилитации, то после того, как выписали из больницы, на следующее утро мне предстояла тренировка в зале. Такая здесь в Риме методика восстановления. И я не стал исключением.

Почему именно в Риме решили оперироваться, у доктора Мариани?



Георгий Джикия: Так решило руководство. Мне сказали, что я буду проходить реабилитацию именно тут. Здесь проходили аналогичные процедуры другие ребята из "Спартака" - Зобнин, Тимофеев и Тигиев. Это проверенная клиника, сюда приезжает много футболистов, и не только футболистов. Тут очень качественно делают свое дело.

В процессе восстановления Георгию Джикии приходится заниматься больше, чем на тренировках в клубе. Фото: Из личного архива Георгия Джикии

Какие напутствия и советы давали те игроки "Спартака", кто прошел через эту же травму?



Георгий Джикия: Перед тем, как уехал из расположения команды, мне было интересно, как что происходит. Они рассказали, подготовили меня морально. В принципе, все так и есть, как они говорили. Главный совет - просто выполняй все, что тебе говорят, и все будет в порядке. Я это и сам видел на примере того же Ромы Зобнина, который вылечился и сейчас чувствует себя хорошо. Поэтому буду делать то, что скажут, а там посмотрим.

Многие футболисты признаются, что когда восстанавливаются после травм, то загружены работой даже больше, чем когда здоровы. Это так?



Георгий Джикия: Да, это правда. Потому что тренировки здесь по 3,5 часа примерно. Два занятия в день. Кроме того, когда ты не в зале, то занимаешься на специальном аппарате, который сгибает твое колено.

И все-таки успеваете в интернет залезть, почитать, какие вам пишут комментарии, пожелания?



Георгий Джикия: Конечно, есть время на интернет. И читаю, и стараюсь со всеми ребятами связь поддерживать, чтобы не забывали. Смотрел все матчи команды на сборах. Так что все идет в обычном плане. Просто я в Риме, а они на сборе.

После травмы вы признались, что даже не ожидали такой поддержки со стороны окружающих. В чем она заключалась?



Георгий Джикия: Было очень много сообщений, всяких видео с пожеланиями. Огромное количество людей позвонили - даже те, с кем давно не общались, были расстроены моим горем. Поэтому я решил записать видеообращение со словами благодарности за поддержку, которая на тот момент была действительно очень приятна и необходима. И по сей день пишут, желают скорейшего восстановления. Очень приятно читать такие сообщения.

А в клубе как вас поддержали?



Георгий Джикия: Что касается клуба - руководства, тренерского штаба, ребят, то все поддержали. Руководство сразу сказало, что сделает все возможное, чтобы я побыстрее вернулся. Поэтому огромное спасибо, все очень оперативно и быстро сделали. Условия отличные, за мной очень хорошо смотрят. Надеюсь, что все так и будет дальше, и что я как можно скорее снова буду с командой.

Врач, оперировавший вас, дал довольно оптимистичный прогноз по вашему восстановлению. А сами как ощущаете, насколько быстро идет процесс?



Георгий Джикия: С каждым днем мне становится лучше, но нужно идти шаг за шагом. Пока еще слишком мало времени прошло, чтобы гадать. Хотя бы месяц нужно подождать, чтобы понять, как идет восстановление. Первый месяц - самый важный. Что же касается сроков, то на данный момент я думаю только собственно о восстановлении и о том, чтобы все было хорошо, а не о том, успею ли я сделать это как можно быстрее. Это не от меня может зависеть.

Вы прямо Станислава Черчесова цитируете. Он сказал, что в разговоре с вами посоветовал не зацикливаться на чемпионате мира, а спокойно выздоравливать. Было ведь такое?



Георгий Джикия: А чего зацикливаться, он и без меня пройдет (смеется). Станислав Саламович звонил, мы с ним разговаривали. Он тоже пожелал мне скорейшего выздоровления. Я с ним полностью согласен, что с этой травмой нельзя форсировать. Как будет, так и будет. Сделаю все, что зависит от меня. Но у каждого свой организм, какие-то моменты я не могу контролировать. Все-таки эта травма считается самой тяжелой в футболе. Кто-то за четыре месяца восстанавливается, кто-то за пять, кто-то за шесть. Время есть, будет видно.

До недавнего времени Георгий занимался исключительно на тренажере, но сейчас добавились и другие упражнения. Фото: Из личного архива Георгия Джикии

Вес тяжело держать, с учетом изменившегося распорядка?



Георгий Джикия: Диету специально для меня разработали в "Спартаке", и я стараюсь ее соблюдать. Пока все нормально, не прибавил в весе. Но и не так много времени прошло, чтобы потолстеть. Если бы мое лечение проходило в Грузии, то там бы точно набрал уже несколько килограммов (усмехается). Сам себя в тонусе держу, потому что прекрасно понимаю, что если сейчас это запустить, то потом больше времени уйдет на сгонку веса. Стараюсь делать все, чтобы форму можно было набрать как можно быстрее. Не хочется терять дополнительные недели. Да и нагрузки на колено при лишнем весе давать нельзя такие, как мне необходимо. Профессиональное отношение нужно соблюдать.

Вы только на тренажерах ногу закачиваете или еще какие-то процедуры есть?



Георгий Джикия: В основном тренажеры, плюс несколько дней назад начал крутить велосипед, встал на беговую дорожку, появился в расписании бассейн. Потихоньку добавляю упражнения.

В "Спартаке" ваша травма - четвертые "кресты" за год. Случайность?



Георгий Джикия: Я нашел причину "проклятия крестов". Когда впервые пришел в зал, то обратил внимание на футболку "Спартака" - когда люди проходят реабилитацию, то каждый дарит свою майку с автографами и словами благодарности. Так вот, спартаковская была подписана всеми игроками - нашел даже свою роспись на этой майке, хотя я здесь в первый раз. Поэтому после лечения эта футболка будет сорвана мной, и больше такого не повторится.

Ну а если серьезно - от этой травмы можно как-то застраховаться вообще? Ведь на ровном месте все произошло.



Георгий Джикия: Если бы было можно, то я бы это сделал. Но, к сожалению, "кресты" - такая травма, от которой не застрахован ни один футболист. Очень много факторов влияет на нее.

Почему именно в "Спартаке" эта травма такая частая? К тренерам нет вопросов в связи с этим?



Георгий Джикия: Это просто случай. Даже не знаю, как это объяснить. Карма, наверное. А на тренерский штаб у меня никаких жалоб нет. Я считаю, что это совпадение, и все.

Как вы планируете смотреть ближайшие матчи "Спартака" в Лиге Европы против "Атлетика"? Еще в клинике, или сможете попасть на стадион?



Георгий Джикия: Сто процентов буду с ребятами в день игры. Зайду к ним в раздевалку обязательно и буду переживать за них на стадионе. На выездной матч тоже собираюсь.

Справятся без вас с "Атлетиком"?



Георгий Джикия: Конечно справятся. А травмы - обычное дело в футболе. Все будет хорошо.