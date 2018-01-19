Футболисту "Спартака" Джикии предстоит операция

Московский "Спартак" на своем официальном сайте подтвердил: защитник Георгий Джикия получил травму передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче в ОАЭ против китайского "Шанхай СИПГ". Игроку предстоит операция. О сроках возвращения основного футболиста "красно-белых" и сборной России будет известно позднее.

Потеря Джикии - большой удар как для "Спартака", так и для национальной команды. За короткий промежуток времени Георгий стал одним из ведущих игроков клуба и сборной. И его потеря перед решающим отрезком сезона для "Спартака" и домашнего чемпионата мира пришлась как очень некстати. Адекватной замены Джикии, будем откровенны, сейчас нет как в стане "красно-белых", так и в сборной. А рискует он пропустить от шести до восьми месяцев.

Вероятно, "Спартак" еще больше активизируется на трансферном рынке из-за травмы Джикии. По неофициальным данным, москвичи намерены заполучить центрального защитника "Наполи" Николу Максимовича. Речь идет либо об аренде с последующим правом выкупа, либо о полноценном переходе. Во втором случае спартаковцам придется заплатить 15 миллионов евро.