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19.01.2018 00:30
Рубрика: Спорт

Футболисту "Спартака" Джикии предстоит операция

Текст: Артур Нанян

Московский "Спартак" на своем официальном сайте подтвердил: защитник Георгий Джикия получил травму передней крестообразной связки левого коленного сустава в контрольном матче в ОАЭ против китайского "Шанхай СИПГ". Игроку предстоит операция. О сроках возвращения основного футболиста "красно-белых" и сборной России будет известно позднее.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
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Потеря Джикии - большой удар как для "Спартака", так и для национальной команды. За короткий промежуток времени Георгий стал одним из ведущих игроков клуба и сборной. И его потеря перед решающим отрезком сезона для "Спартака" и домашнего чемпионата мира пришлась как очень некстати. Адекватной замены Джикии, будем откровенны, сейчас нет как в стане "красно-белых", так и в сборной. А рискует он пропустить от шести до восьми месяцев.

Вероятно, "Спартак" еще больше активизируется на трансферном рынке из-за травмы Джикии. По неофициальным данным, москвичи намерены заполучить центрального защитника "Наполи" Николу Максимовича. Речь идет либо об аренде с последующим правом выкупа, либо о полноценном переходе. Во втором случае спартаковцам придется заплатить 15 миллионов евро.

Георгий Джикия: Наши главные конкуренты - "Зенит" и ЦСКА

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