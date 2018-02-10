Яковлев заменит Хафизуллина в хоккейной сборной России на Олимпиаде

В составе сборной России по хоккею произошла замена. Вместо травмированного защитника Динара Хафизуллина на Олимпиаде выступит его коллега по амплуа Егор Яковлев.

Об этом кадровом решении журналистам рассказал главный тренер нашей сборной Олег Знарок, подводя итоги контрольного матча против Южной Кореи. В нем россияне победили со счетом 8:1, а одну из шайб забросил как раз Яковлев, принимавший участие в матче. Эта замена была ожидаемой, поскольку Хафизуллин, хоть и был включен в основной состав, не готовился с командой к Играм и даже не полетел в Корею. На его место помимо Яковлева претендовал защитник Никита Трямкин, работавший со сборной в статусе официального запасного.

Также Знарок подтвердил, что Олимпиаду в качестве основного вратаря начнет Василий Кошечкин. Он защищал ворота нашей команды и в поединке с корейцами.