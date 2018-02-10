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Спорт
10.02.2018 11:37
Текст: Илья Зубко (Пхенчхан)

Яковлев заменит Хафизуллина в хоккейной сборной России на Олимпиаде

В составе сборной России по хоккею произошла замена. Вместо травмированного защитника Динара Хафизуллина на Олимпиаде выступит его коллега по амплуа Егор Яковлев.

Фото: AP Photo/Matthias Schrader
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Об этом кадровом решении журналистам рассказал главный тренер нашей сборной Олег Знарок, подводя итоги контрольного матча против Южной Кореи. В нем россияне победили со счетом 8:1, а одну из шайб забросил как раз Яковлев, принимавший участие в матче. Эта замена была ожидаемой, поскольку Хафизуллин, хоть и был включен в основной состав, не готовился с командой к Играм и даже не полетел в Корею. На его место помимо Яковлева претендовал защитник Никита Трямкин, работавший со сборной в статусе официального запасного.

Также Знарок подтвердил, что Олимпиаду в качестве основного вратаря начнет Василий Кошечкин. Он защищал ворота нашей команды и в поединке с корейцами.