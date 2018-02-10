Российские хоккеисты разгромили корейцев в товарищеском матче

Сборная России по хоккею ударно провела последний контрольный матч перед олимпийским турниром. Команда Олега Знарка в Южной Корее камня на камня не оставила от хозяев Игр, разгромив их со счетом 8:1.

Поскольку эта встреча была генеральной репетицией перед главным стартом четырехлетия, то и состав на нее был выставлен оптимальный. Россияне вышли на игру в следующих сочетаниях: Гавриков - Войнов, Ковальчук (А) - Дацюк (К) - Григоренко; Нестеров - Марченко, Гусев - Шипачев - Капризов; Зубарев - Зуб, Широков - Прохоркин - Барабанов; Киселевич - Яковлев, Телегин - Андронов (А) - Калинин, Мозякин. Место в воротах занял Василий Кошечкин, которому, очевидно, отводится роль основного голкипера. Его сменщиком же, видимо, будет Илья Сорокин.

Впрочем, вратарская позиция - последняя, на которую можно обращать внимание в матче с таким соперником. Если российская сборная - один из главных фаворитов хоккейного турнира, то корейцы получили право выступить на Играх лишь благодаря тому, что принимают эти соревнования. А по уровню эта сборная - одна из слабейших. Что отчетный матч и подтвердил.

Интрига продержалась 15 минут, после чего Гусев и Григоренко в течение 14 секунд дважды поразили ворота. В концовке периода корейцы одну шайбу отыграли - отличился Брок Радунске. Но на этом подвиги хозяев льда и закончились. Дальше забивали уже только россияне. Во втором периоде это сделали Андронов и Капризов, а в заключительной 20-минутке корейцы откровенно развалились и пропустили еще четырежды. Поздравления принимали Широков, Дацюк, Яковлев и все тот же Гусев, поставивший эффектную точку в матче - 8:1.

Таким образом, сборная России выиграла все три контрольных матча перед Олимпиадой - ранее она оказалась сильнее Белоруссии и московского "Спартака". Уже 14 февраля наша команда проведет свой первый матч в рамках олимпийского турнира. Соперник - Словакия. Затем на групповом этапе запланированы встречи со Словенией и США.