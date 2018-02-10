Израиль закрыл часть воздушного пространства после потери истребителя

Авиационные власти Израиля закрыли воздушное пространство над значительной частью страны, однако главный аэропорт работает в нормальном режиме. Такое решение было принято на фоне атак израильских ВВС на военные объекты в Сирии и ответные меры сирийских сил ПВО.

"Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме... Все воздушное пространство к северу от Шфаима закрыто для всех полетов", - приводит РИА Новости текст сообщения Управления аэропортов в Израиле.

Населенный пункт Шфаим расположен в центре страны, примерно в 20 километрах севернее Тель-Авива.

В ведомстве признали, что утром на 15-20 минут были задержаны несколько самолетов, взлетавших из тель-авивского международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона или заходивших туда на посадку.

Напомним, Тель-Авив официально подтвердил, что его армия в субботу уничтожила в Сирии иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата, проникшего в воздушное пространство еврейского государства.

Пресс-служба армия обороны Израиля также сообщила об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Его сбили силы ПВО сирийской армии. Один из двух пилотов во время катапультирования получил тяжелые ранения. Всего самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 12 целям в Сирии, в том числе по батареям воздушной обороны сирийской армии и четырем "военным иранским целям".

По данным израильских СМИ, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в настоящее время в кабинете министров проводит консультации по вопросам безопасности в связи с событиями на границе с Сирией.