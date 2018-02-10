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Рубрика: В мире

СМИ: Системы ПВО в Сирии отбили новую атаку израильских самолетов

Текст: Станислав Хамдохов

Подразделения противовоздушной обороны армии Сирии отразили вторую за субботу атаку ВВС Израиля. Об этом сообщило сирийское государственное телевидение.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Сирийские ПВО отразили новую атаку Израиля в небе над провинцией Дамаск", - сообщила государственная телерадиокомпания в Telegram. Детали нападения израильских самолетов пока не приводятся.

Ранее в субботу Тель-Авив официально подтвердил, что его армия уничтожила в Сирии иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата, проникшего в воздушное пространство еврейского государства. Пресс-служба армии обороны Израиля также сообщила об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Его сбили силы ПВО сирийской армии. Один из двух пилотов во время катапультирования получил тяжелые ранения.

По данным сирийских государственных СМИ, ответным огнем силы ПВО арабской республики подбили несколько израильских самолетов. Однако израильские военные эти сведения пока не комментируют.

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