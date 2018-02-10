Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея в ближайшее время посетить Пхеньян для проведения там двустороннего саммита. Соответствующее послание Мун Чжэ Ину передала сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

"Специальный посланник Ким Ё Чжон передала Мун Чжэ Ину письмо, а также и устное приглашение от председателя Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное для него время, добавив, что он хотел бы встретиться с президентом Муном в ближайшее возможное время", - цитирует ТАСС заявление представителя администрации президента Южной Кореи.

По данным южнокорейских СМИ, в ответ Мун Чжэ Ин пообещал посетить столицу КНДР "после создания необходимых условий".

Напомним, накануне делегация Северной Кореи в составе 22 человек прибыла в Сеул для переговоров. В ее состав, в частности, входят председатель президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам и родная сестра лидера страны Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.