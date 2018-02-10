МЧС подготовило рекомендации по гражданской обороне

Специалисты исходят из того, что применение ядерного оружия маловероятно. Скорее всего, противник будет применять высокоточное оружие, бить по важным объектам. Активно будут использоваться диверсионные группы врага. Целью, конечно, будут военные объекты, транспортные узлы и системы государственного управления. Однако все это отразится и на гражданском населении: война всегда бьет по мирным людям.

Как сообщает РИА Новости, прогнозы возможной войны опубликованы в большом научно-методическом труде МЧС. Работа была подготовлена в прошлом году, но опубликована недавно. Впрочем, тема, как будет складываться война, если она придет в наш дом, вовсе не главная в данной работе. Основное же содержание труда: подробные рекомендации по вопросам планирования и ведения мероприятий по гражданской обороне. Должностные лица могут его использовать в качестве контекстного справочника при разработке и корректировке планов гражданской обороны.

В пресс-службе ведомства особо подчеркнули, что МЧС не занимается прогнозами сценариев ведения военных конфликтов, так как это не относится к компетенции министерства. "Оценка вероятности ядерного удара по территории Российской Федерации, а также прогнозы сценариев ведения военных конфликтов не относятся к компетенции МЧС России", - подчеркнул представитель МЧС.

Но одна из функций ведомства: защита простых людей в случае бедствий, вызванных войной. Это называется гражданской обороной. Мы все надеемся, что у министерства никогда не возникнет повода вводить в действие планы военного времени. Но такие планы нужны в любом случае, в стране всегда должно быть все готово к спасению людей.

Сейчас ведомство модернизирует систему гражданской обороны. Для того, чтобы понять, какой она должна быть в 21 веке, проводятся серьезные научные исследования. Как сообщает РИА Новости, МЧС России с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время. По мнению спасателей, осуществлять ее следует только из опасных зон воздействия вторичных поражающих факторов - радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее.

Иными словами, эвакуация все равно будет производиться, но только оттуда, где людям действительно оставаться нельзя. Хотя противник будет стараться применять оружие точечно, жертвы среди гражданского населения неизбежны. Хотя бы потому, что точечные бомбы тоже иногда бьют не туда, куда надо. Кроме того, агрессоры - с помощью авиации и диверсионных групп - будут стараться вывести из строя критически важные объекты, а также объекты жизнеобеспечения населения. Например, электростанции. Или объекты водоснабжения. Все это учитывается в разработке планов гражданской обороны.

"При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся. Применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно", - говорится в разделе "Возможные масштабы и характер последствий после нападения противника" научно-методического труда МЧС России.

Кстати, недавно министерство подготовило проект постановления правительства РФ "Об утверждении Положения о приведении в готовность гражданской обороны в РФ". На федеральном уровне действует Национальный центр управления в кризисных ситуациях. В проекте также прописано, что на региональных уровнях должны создаваться центры управления в кризисных ситуациях. А на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. Они должны действовать в постоянном режиме.

Как сообщалось ранее, МЧС регулярно проводит по всей стране учения по гражданской обороне. В течение последних лет была проведена серьезная работа по инвентаризации объектов гражданской обороны. Там, где нужно, объекты были восстановлены. Например, как рассказывали представители МЧС, все бомбоубежища и подземные укрытия в Москве, которые предназначены для эвакуации горожан в случае ядерной бомбардировки или других чрезвычайных ситуаций, подготовлены и смогут вместить все население столицы.