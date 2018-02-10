Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Пробки на дорогах в Москве достигли 9 баллов 09.02.2018
Тест-драйв Ford Explorer: Премиум-класс за вменяемые деньги 09.02.2018
Ravon привезет в Россию кроссовер и новый седан 09.02.2018
В Госдуме предложили поощрять примерных водителей 09.02.2018
10.02.2018 09:25
Рубрика: Легковые авто

Названа дата премьеры нового Volkswagen Touareg

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen опубликовал первый дизайн-скетч большого кроссовера Touareg третьего поколения. Премьера модели состоится 23 марта в рамках Пекинского автосалона.

Автомобиль будет сделан в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, дебютировавшего весной прошлого года. Габаритная длина прототипа составляет 5069 миллиметров, а серийная машина будет короче T-Prime GTE примерно на десять сантиметров.

Фото: Пресс-служба Toyota
Названы самые популярные у россиян японские автомобили

Touareg построен на платформе MLB Evo, на которой базируются Audi Q7 и Bentley Bentayga, В линейку моторов автомобиля новой генерации могут войти бензиновые двигатели 2.0 и 3.0, а также трехлитровый дизель. Кроме того, не исключено, что у SUV будет еще и гибридная версия.

Компания Volkswagen подтвердила, что модель получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.

Новинка появится в России уже летом этого года. Цены и комплектации для нашего рынка будут объявлены ближе к старту продаж.

С 2002 года Touareg двух первых поколений разошелся по миру суммарным тиражом более миллиона экземпляров. Немцы рассчитывают, что новая модель будет продаваться как минимум не хуже предшественников.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
17 компаний изменили цены на автомобили в России

Отметим также, что в конце весны к российским дилерам поступит большой вседорожник Teramont.

Стоимость модели, которую в Россию будут импортировать из США, составит минимум 2,2 млн рублей. В самих Штатах Teramont продается под названием Atlas и стоит от 30,5 тысячи долларов.

Toyota заработала больше всех на российском авторынке
Тест-драйв Ford Explorer: Премиум-класс за вменяемые деньги
#Volkswagen