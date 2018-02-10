Названа дата премьеры нового Volkswagen Touareg

Volkswagen опубликовал первый дизайн-скетч большого кроссовера Touareg третьего поколения. Премьера модели состоится 23 марта в рамках Пекинского автосалона.

Автомобиль будет сделан в стилистике концепт-кара T-Prime GTE, дебютировавшего весной прошлого года. Габаритная длина прототипа составляет 5069 миллиметров, а серийная машина будет короче T-Prime GTE примерно на десять сантиметров.

Touareg построен на платформе MLB Evo, на которой базируются Audi Q7 и Bentley Bentayga, В линейку моторов автомобиля новой генерации могут войти бензиновые двигатели 2.0 и 3.0, а также трехлитровый дизель. Кроме того, не исключено, что у SUV будет еще и гибридная версия.

Компания Volkswagen подтвердила, что модель получит полноуправляемое шасси и пневмоподвеску.

Новинка появится в России уже летом этого года. Цены и комплектации для нашего рынка будут объявлены ближе к старту продаж.

С 2002 года Touareg двух первых поколений разошелся по миру суммарным тиражом более миллиона экземпляров. Немцы рассчитывают, что новая модель будет продаваться как минимум не хуже предшественников.

Отметим также, что в конце весны к российским дилерам поступит большой вседорожник Teramont.

Стоимость модели, которую в Россию будут импортировать из США, составит минимум 2,2 млн рублей. В самих Штатах Teramont продается под названием Atlas и стоит от 30,5 тысячи долларов.