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Спорт
10.02.2018 11:56
Текст: Анна Козина

Норвежка Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр

Норвежская лыжница Марит Бьорген, которая выиграла "серебро" в скиатлоне на 7,5 км на своих четвертых Играх в Пхенчхане, стала лидером по числу завоеванных медалей на зимних Олимпиадах среди женщин.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В копилке Бьорген 11 олимпийских наград (6 золотых, 4 серебряные и одна бронзовая). Норвежка обошла по этому показателю Раису Сметанину, выступавшую за СССР и Объединенную команду (4 - 5 - 1). Третье место в рейтинге занимает итальянка Стефания Бельмондо (2 - 3 - 5).

Отметим, что Бьорген также лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира за карьеру как среди женщин, так и мужчин.