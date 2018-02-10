Возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае

Полиция возбудило дело по факту серьезной аварии в Дзержинском районе Красноярского края, унесшей жизни восьми человек.

На трассе "Канск - Тасеево - Устье" столкнулись минивэн Honda и КамАЗ. По данным краевого управления МВД, водитель фургона грубо нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

В результате столкновения погибли восемь человек, в том числе 17-летняя девушка и двое грудных детей.

Дело возбуждено по части 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".