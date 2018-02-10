Чайка потребовал разобраться с роскошью дагестанских чиновников

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании в Махачкале поручил сотрудникам прокуратуры выяснить, на какие средства возведены "самые большие дома", которые, по его словам, являются собственностью республиканских чиновников.

Как сообщает ТАСС, Юрий Чайка отметил, что эти дома "находятся порой в водоохраной зоне". Генпрокурор заявил о необходимости исключения фактов замещения должностей госслужб и муниципальных служб на основе подчиненности и подконтрольности гражданам, состоящим в близких родственных связях. Кроме того, необходимо также исключить факты участия руководителей госорганов в коммерческих предприятиях.

Юрий Чайка рекомендовал обратить особое внимание на сферы деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупционным рискам. Это, в первую очередь, деятельность ведомств, ответственных за регистрацию выделяемых или приобретаемых участков земли.