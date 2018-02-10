Генпрокурор Юрий Чайка проведет расширенное совещание в Дагестане

В Махачкале генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подведет итоги работы комиссии Генпрокуратуры России, которая проверяла исполнение законодательства в наиболее актуальных сферах на территории Дагестана.

Как сообщает ТАСС, в прокуратуре Дагестана пройдет совещание, на котором будут рассмотрены несколько вопросов, в том числе, представление прокурора республики Дениса Попова, согласованного парламентом Дагестана.

Кроме того, будут подведены итоги работы специальной комиссии Генпрокуратуры России, деятельность которой возглавляет заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

Напомним, комиссия Генеральной прокуратуры России обнаружила многочисленные факты коррупции в высших эшелонах власти Дагестана.

Правоохранители задержали премьер-министра, двух его заместителей, мэра и главного архитектора Махачкалы, а также бывшего министра образования республики.