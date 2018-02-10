Прокуратура: Семь замминистров в Дагестане занимались бизнесом

В Дагестане специальная комиссия Генеральной прокуратуры РФ выяснила, что семь заместителей министров в республике совмещали деятельность государственных служащих с бизнесом.

Как сообщает РИА Новости, эти высокопоставленные чиновники не сообщили в установленном порядке о своем участии в коммерческих структурах. Заместитель генпрокурора РФ Иван Сыдорук в ходе совещания в Махачкале заявил также, что выявлены случаи назначения на должности по признакам родства.

Напомним, что генпрокурор РФ Юрий Чайка подытожил работу комиссии Генпрокуратуры России в Дагестане, проверявшей исполнение законодательства в наиболее актуальных сферах на территории республики.

Чайка также представил коллективу республиканской прокуратуры нового руководителя Дениса Попова и рассказал о масштабных хищениях, происходивших в последние годы.

После проверки Генпрокуратуры возбуждено более 70 уголовных дел и около 450 административных.