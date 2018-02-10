После проверки Генпрокуратуры в Дагестане возбуждено более 70 дел

В Дагестане в результате масштабных проверок, которые были проведены специальной комиссией Генеральной прокуратуры РФ, возбуждено около 450 административных дел и более 70 уголовных.

Как сообщает Интерфакс, правоохранительные органы выявили в республике свыше 2,4 тысячи нарушений законодательства. Для того, чтобы устранить эти нарушения, было составлено около 100 представлений и 170 протестов. Также предъявлены в соответствующие ведомства около 40 исков и более 10 требований.

Напомним, что в Дагестан прибыл генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Он посетил республику для того, чтобы подвести итоги работы комиссии правоохранительных органов, а также представил коллективу прокуратуры Дагестана нового руководителя Дениса Попова.

Генпрокурор сообщил о масштабных хищениях, происходивших в Дагестане последние годы. Он поручил выяснить, откуда у местных чиновников роскошные дома, а также разобраться с нарушениями в сфере обязательного медицинского страхования, с хищением финансов, предназначенных для обеспечения занятости населения и с порядком выделения грантов на развитее АПК и малого бизнеса.