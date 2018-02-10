Крым посетит еще одна делегация из Германии

После визита в Крым делегации депутатов трех земельных парламентов ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" поездку на полуостров планируют представители партии "Левые". Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Такую поездку намерен организовать глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк земли Нижняя Саксония Андреас Маурер.

- Ко мне пришел список кандидатов делегации, желающих участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме, - сообщил Гемпель. - Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне.

Напомним, вчера завершился семидневный визит в Крым депутатов земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии, Берлина и Баден-Вюрттемберга. Немецкие гости посетили Никитский ботанический сад, Ливадийский дворец, международный детский центр "Артек", винодельческий завод "Массандра", Бахчисарайский музей-заповедник, Свято-Успенский пещерный монастырь, немецкую колонию "Кроненталь", строящийся терминал аэропорта "Симферополь" и другие объекты. Немецкие депутаты заявили, что будут добиваться снятия западных санкций и признания полуострова российским.

Украина как всегда возбудила уголовные дела в отношении иностранных гостей Крыма, а радикалы занесли их в черный список сайта "Миротворец". Но судя по новости о готовящемся новом визите, угрозы и даже реальные конфронтационные действия официального Киева уже никого не пугают и воспринимаются как чисто ритуальные. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил депутатов принять участие в работе Ялтинского международного экономического форума 19-21 апреля 2018 года в Ялте.