Сочинским школьникам прочли лекции о лидерстве

Участники конкурса управленцев "Лидеры России" в субботу провели открытые уроки на тему лидерства в 20 школах города Сочи. Лекция была одним из тестовых заданий, за которое оценки конкурсантам поставили сами школьники.

Журналисты "РГ" побывали на открытом уроке в школе №7, одним из выпускников которой является Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ. Его фотографии в двух вариантах - в наши дни и в школьные годы - висят в здании школы на стенде "Гордимся выпускниками" наряду с фото теннисиста Евгения Кафельникова и Григория Лепса, которые в свое время тоже учились здесь.

Тема открытого урока звучала предельно кратко - лидерство, а уж как ее раскрыть и преподнести старшеклассникам так, чтобы они как минимум слушали, зависело от самих управленцев.

Участник конкурса Александр Ча, руководитель филиала крупной компании в Ростове-на-Дону, о лидерстве рассказывал старшеклассникам буквально на пальцах.

- Как вы думаете, какой палец на руке самый главный? - спросил он.

Мнения ребят разделились между большим пальцем, указательным и мизинцем.

- Большой! - подсказал правильный ответ Александр и объяснил, что остальные пальцы сами по себе, а большой может взаимодействовать с каждым из пальцев, объединяя всех. Вот так и лидер - это тот, кто может объединить несколько разностей, сравнил он.

Предприниматель из Краснодара Алексей Корниенко, говоря о лидерах, пошел еще дальше.

- Как вы думаете, это лидер? - спросил он и открыл на экране ноутбука фотографию Владимира Путина.

- Да! - хором ответили ребята.

- А вот эту даму узнаете? - продолжал Алексей.

- Ксения Собчак! - обрадовались школьники. Ее, хотя и не с полной уверенностью, тоже отнесли к числу лидеров.

Участник рэп-баттлов Оксимирон, на взгляд старшеклассников, лидером не является, а вот Бэтмен - да. Постепенно участникам "Лидеров России" удалось включить в живую дискуссию весь класс за счет обсуждения узнаваемых героев, среди которых был и собирательный образ дяди Васи, сидящего перед телевизором на диване. Таким лидер точно не должен быть, заметили ребята.

На вопрос, каким же должен быть лидер, они выдали несколько вариантов. "Справедливый", - сказала девушка. "Подготовленный", - заметил парень, а подумав, добавил: "Ко всему". "Лидер должен уметь принимать суровые решения", - сказал еще один школьник. "Просто решения", - уточнил Корниенко. Полный список качеств выглядел так - ум, ответственность, решительность, умение убеждать и умение объединять.

"Эти качества в основном приобретенные, - обратил внимание ребят Алексей Корниенко. - В вашей власти - развивать эти качества. Кстати, девиз нашего конкурса так и звучит - лидерами не рождаются, а становятся". Он предложил также задуматься о том, а зачем вообще быть лидером. "Вот я сижу на последней парте и мне хорошо. Зачем?" - обратился он к ребятам. Ответ каждому предстоит найти самому.

Открытые уроки по теме лидерства в субботу прошли в 20 сочинских школах. В Сочи - потому что именно здесь на базе образовательного центра "Сириус" с 7 по 11 февраля проходит финал Всероссийского конкурса управленцев. Большинство финалистов относятся к руководителям высшего и среднего звена и впервые делились собственными идеями и опытом со школьной аудиторией. Баллы за это задание им выставляли сами старшеклассники, оценивая лекции по двум критериям - интерес и практичность.

Из 300 финалистов по итогам конкурса будет определено 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров крупнейших российских компаний, руководителей ведущих общественных объединений.