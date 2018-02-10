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Спорт
10.02.2018 17:22
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Семен Елистратов: Еле сдерживал слезы на пьедестале

Первый российский медалист зимней Олимпиады-2018 Семен Елистратов, выигравший 10 февраля бронзовую награду в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров, после церемонии награждения признался, что еле-еле сдерживал слезы на пьедестале. Свою медаль он посвящает всем товарищам по сборной, которых подло и мерзко не допустили стартовать в Пхенчхане.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Какие ощущения в связи с тем, что именно вы выиграли первую для России медаль на этой Олимпиаде?

Семен Елистратов: Когда я стоял на пьедестале, то еле-еле сдерживал слезы, поскольку эта медаль далась мне очень тяжело. Она выстраданная. И к тому же первая для России здесь, в Пхенчхане.

Перед Играми некоторые люди мне говорили: "Семен, ну какая Олимпиада, зачем ты едешь? А я взял и выиграл эту "бронзу"! Я не отступил там, где отступали другие, и не сдался там, где кто-то мог спасовать.

Безумно рад, безумно горд, и посвящаю эту награду всем ребятам, которых так подло и мерзко не допустили на эту Олимпиаду без каких-либо объяснений. Это для вас, мои товарищи по сборной. Не сдавайтесь и боритесь за свое честное имя дальше!

Что скажете по развитию событий в финальном забеге?

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Семен Елистратов: У меня были какие-то ошибки, но чтобы говорить об этом более предметно, нужно посмотреть видеозапись забега и все детально разобрать уже в спокойной обстановке. В любом случае, эта олимпийская медаль в связи со всеми известными событиями - не бронзовая, а самая что ни на есть платиновая.

Те ребята из сборной по шорт-треку, в том числе и Виктор Ан, которых не пустили на Игры, присылали вам какие-то сообщения перед стартом?

Семен Елистратов: Все поддерживали и все сообщали примерно так: "Семен, ни о чем не думай, иди до конца, бейся за победу! На твоем месте даже в этой непростой ситуации мы поступили бы точно так же, как и ты - стартовали и боролись".

Еще раз повторю, буквально перед Олимпиадой мне говорили: подумай, поедешь ты на Игры или стоит поразмышлять над окончательным решением? Ну а как я мог отказаться? Ведь это моя жизнь, это путь к моей мечте. Это моя дорога, которую в детстве я выбрал сам.

Ваше состояние перед стартом финала - нервы или спокойствие?

Семен Елистратов: Я уже на третьей своей Олимпиаде, на таких соревнованиях случается всякое. Подумал: Семен, ну что тебе переживать, на что готов - на то и готов. Насколько я натренировался - таким и должен быть результат. Я вышел на старт в абсолютно спокойном состоянии и с приятным чувством, как все хорошо получилось у меня в полуфинальном забеге.

Да, непосредственно в борьбе за медали ошибки имелись, будем разбирать их позже.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Сразу девять участников в финале "А" побежали. Не тесно на дорожке? И какая в такой ситуации должна быть тактика?

Семен Елистратов: Вы правы, девять человек в одном забеге это редкость. Понимал, что ни в коем случае нельзя бежать в задних рядах, при таком раскладе шансы на олимпийскую медаль становись никакими. Поэтому со старта сразу постарался держаться в головной группе.

После финиша вы даже не взмахнули руками, не показали радость. Почему?

Семен Елистратов: Финишировал, понял что занял третье место, увидел как радуется мой тренер… И сразу закрыл очки руками - не хотел, чтобы люди видели, как спортсмен, мужчина из Российской Федерации, плачет, как слезы у него текут. Потом тренер меня обнимает а я сжался, словно маленький ребенок, и в слезы…