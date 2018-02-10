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Рубрика: В мире

СМИ: В Венгрии начались "паспортные облавы" на граждан Украины

Текст: Петр Лихоманов, Станислав Хамдохов
В Венгрии правоохранители начали облавы на граждан Украины, которые купили себе паспорта у местных чиновников.

Как сообщило украинское издание "Вести", недавно в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога полиция задержала представителей местных властей, которые незаконно выдавали украинцам венгерские паспорта. Полицейские при этом задержали и самих украинцев - обладателей новых документов.

Операцию проводили силы специального назначения, присланные из Будапешта. Жители села подтвердили, что в некоторых домах действительно незаконно проживали украинцы, а в одном из них было якобы фиктивно прописано около 40 граждан Украины.

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"В последнее время все больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапшете, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за "благодарность", - рассказал венгерский журналист Ласло Пинтер.

По данным издания, те украинцы, которые не имеют легальных оснований для получения паспорта европейской страны, как правило, решают проблему через взятки чиновникам или через посредников в интернете. Стоит такая услуга от пяти до 10 тысяч евро. За эту сумму посредники оформляют фальшивые справки и урегулируют вопросы с консульством.

Отмечается, что власти Венгрии готовы предоставлять второе гражданство украинцам законным путем. Однако в этом случае паспорт можно будет получить через два-три месяца.

Появление злоупотреблений вокруг венгерского гражданства и "карт венгра", которые получают не только жители населенных этническими венграми районов Закарпатья, стали, с одной стороны, результатом государственной политики Будапешта по репатриации этнических венгров - соответствующая программа была принята и заработала в 2010 году. С другой - продолжающимся ухудшением социально-экономической ситуации на Украине и ростом трудовой миграции и эмиграции.

Об ужесточении процедуры проверки документов от украинцев, представляющихся венграми или потомками людей, проживавших на территории Австро-Венгерской империи, венгерские власти сообщали и ранее, объясняя это ростом количества поддельных документов, что только говорит о популярности венгерского паспорта среди украинцев. Генеральное консульство Венгрии на Украине не разглашает настоящие данные о количестве обладателей паспортов и "карт венгра" среди жителей Украины, однако известно, что по состоянию на февраль 2015 года 94 тысячи жителей Закарпатья - практически каждый десятый, имели такие документы. Всего же за пять лет действия программы 670 тысяч человек во всем мире воспользовались либерализацией венгерского закона о гражданстве.

"Здесь сколько людей, столько и случаев. Кому-то паспорт нужен для того, чтобы учиться за границей, кому для трудоустройства, еще кому-то - для того, чтобы иметь возможность путешествовать, кому-то - для оформления покупки машины или недвижимости. Паспорт дает гораздо больше элементарных преимуществ. И я не вижу в этом ничего плохого или диверсионного", - цитирует украинская редакция ВВС заместителя главного редактора закарпатской областной газеты "Карпат Игоз Со", выходящей на венгерском языке, Юрия Дунду.

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Стоит напомнить также, что в Киеве выдачу венгерских паспортов по упрощенной процедуре уже воспринимают как угрозу, в особенности на фоне жесткой и непримиримой позиции Будапешта по поводу украинского закона об образовании, сужающего права венгров учиться на родном языке. Так, в марте прошлого года Порошенко зарегистрировал в парламенте поправки к законам, позволяющие лишать украинского гражданства жителей страны, имеющих второй иностранный паспорт, однако этот закон пока не рассмотрен, и за двойное гражданство грозит только небольшой штраф. Впрочем, это не касается закарпатских чиновников, имеющих венгерский паспорт - против них персональные репрессии ввел губернатор области Геннадий Москаль: сначала он призвал областных руководителей, имеющих второе гражданство, добровольно отказаться от должностей, а после добился увольнения нескольких чиновников в ранге заместителей глав районных и городских администраций.

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