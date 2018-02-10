Соловьев выгнал эксперта из студии после слов о погибшем в Сирии летчике

Телеведущий Владимир Соловьев попросил американского эксперта Григория Винникова покинуть студию во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Винников во время программы нелестно высказался о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове. В частности, он попытался оспорить присуждение пилоту Су-25 звания Героя России. Это произошло, когда другой гость передачи, депутат Госдумы Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему майору.

"В России есть понятие "уважение к смерти", тем более к героям", - сказал Соловьев и обратился к Винникову с просьбой покинуть студию.

Роман Филипов погиб 3 февраля. Террористы сбили его штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, однако во время боя, будучи окруженным боевиками, подорвал себя гранатой.