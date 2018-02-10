Спичрайтер Белого дома уволился из-за обвинений в бытовом насилии

Сотрудник Белого дома Дэвид Соренсен, составлявший тексты речей для президента США Дональда Трампа, уволился после обвинений в бытовом насилии. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря главы государства Радж Шах.

"Мы узнали о выдвинутых обвинениях (против Соренсена) в четверг вечером, - цитирует ТАСС заявление Шаха. - Мы сразу же попросили его прояснить, соответствуют ли эти обвинения действительности. Он все отрицал и сегодня уволился".

В Белом доме Соренсен работал с прошлого года. До этого он был помощником губернатора штата Мэн Пола Лепажа. В избиениях и издевательствах Соренсена обвинила бывшая жена. Сам спичрайтер утверждает, что все наоборот - именно он является жертвой домашнего насилия.

Ранее в подобный скандал попал секретарь аппарата Белого дома Роберт Портер, который добровольно ушел в отставку после того, как две бывшие жены обвинили его в бытовом насилии. Он также отрицал все обвинения.