Экскурсионный вертолет с семью туристами разбился в Гранд-Каньоне

Экскурсионный вертолет разбился в окрестностях американского Гранд-Каньона, передает РИА Новости.

Обстоятельства крушения Eurocopter EC130 не известны. На борту находились не менее семи человек, купивших воздушную экскурсию над известным парком. По данным полиции штата Аризона, три человека погибли, четверо получили ранения и им оказана помощь.

Вертолет принадлежал компании Papillon, которая занимается организацией экскурсий в Гранд-Каньон. Представители фирмы пока не комментировали происшествие.