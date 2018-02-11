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Спорт
11.02.2018 09:42
Текст: Илья Трисвятский (Пхенчхан)

Фигуристка Загитова выступит в произвольной программе командного турнира

Чемпионка Европы-2018 15-летняя Алина Загитова выступит завтра в произвольной программе соревнований девушек в рамках командного турнира фигуристов. Она планово заменит двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, которая исполнила короткую программу с новым мировым рекордом.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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После двух соревновательных дней командного турнира сборная России идет на втором месте (39 баллов). Впереди только Канада (45), на третьем месте идут американцы (36), далее Италия (35) и Япония (32). После короткой программы пять команд завершили борьбу за медали и классифицированы на шестой-десятой строчках таблицы: Китай (18), Германия (16), Израиль (13), Южная Корея (13) и Франция (13).

Очки считаются так: в каждом виде программы за первое место - 10 баллов, за второе - 9, за третье - 8, и так далее.

Во второй день, кроме Медведевой, за Россию выступали танцевальный дуэт Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, показавшие третий результат, и уже начавшие следующую часть турнира Наталья Забияко - Александр Энберт. Они стали третьими из пяти спортивных пар по итогам произвольной программы.