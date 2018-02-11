Глава Минтранса выехал к месту крушения Ан-148

Глава Минтранса Максим Соколов выехал к предполагаемому месту падения самолета Ан-148, подтвердили в ведомстве.

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" после вылета из аэропорта "Домодедово" (рейсом 703) в 14:21 в Орск, пропал с радаров. На борту находятся 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Подробности выясняются.

Сейчас ведется работа по поиску самолета. Министр транспорта Максим Соколов, представители Росавиации, Ространснадзора выехали в возможный квадрат падения борта.

Ространснадзор намерен провести внеплановую проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Министр провел экстренные переговоры с губернатором Московской области, главами МЧС и Минздрава с целью координации дальнейших действий.