Граждане Сербии подадут иск против НАТО

В сербском городе Ниш начато формирование Совета по подготовке судебного иска к 19 странам-членам НАТО, принимавшим участие в бомбардировках Сербии в 1999 году.

Одним из инициаторов данного мероприятия выступил адвокат Срджан Алексич, отстаивающий интересы пострадавших, в том числе от последствий применения натовцами запрещенного обедненного урана, граждан. Он намерен требовать компенсации им материального и нематериального ущерба, а также соответствующего лечения больных.

Юрист подчеркнул, что Совет до конца года выступит с обвинениями в отношении каждой отдельной страны.

