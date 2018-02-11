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Рубрика: Происшествия

Опубликован список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148

МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск", который потерпел крушение в Подмосковье.

Фото: Телеканал "360"
Опубликовано видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По факту крушения самолета возбуждено дело.

Пассажиры

1 Анохин Виктор

2 Анохина Зоя

3 Дмитренко Юлия

4 Гахраманов Намиг

5 Карпушкин Анатолий

6 Карпушкина Татьяна

7 Киселева Екатерина

8 Клаев Юрий

9 Колодезный Анатолий

10 Коротков Евгений

11 Ковчуга Людмила Сергеевна

12 Леонова Ольга

13 Леванов Евгений (ребенок)

14 Леванов Евгений (1979 г.р.)

15 Сергошко Александр

16 Севоян Варсик

17 Синицина Татьяна

18 Ведякина Мария

19 Акназаров Тамерлан Турибекович

20 Александров Илья

21 Алексеенкот Крискентия Николавна

22 Бойкова Екатерина Михайловна

23 Булатова Лилия

24 Ведиборенко Илья Владимирович

25 Гауссб Альфия Акзамовна

26 Грачев Алексей Евгеньевич

27 Дришова Ирина

28 Громов Игорь

29 Давыдова Елена Васильевна

30 Долбин Виктор

31 Драгина Маргарита

32 Иванов Вячеслав Анатольевич

33 Ильинов Евгений

34 Калашник Марина Александровна

35 Кармалеев Борис Александрович

36 Козупицкая Антонина Ивановна

37 Красова Надежда (ребенок)

38 Красова Оксана

39 Пурепов Олег

40 Мачнева Светлана

41 Мещерякова Наталья

42 Момзикова Кристина

43 Назаров Максим

44 Насырова Екатерина Павловна

45 Никитенкова Галина

46 Никитченко Алексей

47 Николаенко Любовь

48 Нормантович Александр

49 Нормантович Владимир

50 Панченко Сергей

51 Полетаев Илья Сергеевич (ребенок)

52 Радчук Инна Евгеньевна

53 Ремарчук Владимир

54 Сон Ульяна

55 Ставский Илья

56 Толкачев Вячеслав

57 Толкачев Иван Владимирович

58 Толкачева Любовь

59 Толмасова Дарья

60 Тулькубаев Фиргат Ринатович

61 Уразаева Марина

62 Усачев Владимир Павлович

63 Хохлова Ольга Анатольевна

64 Цигичко Ольга

65 Ямаев Юрий

Экипаж

66 Губанов Валерий Иванович

67 Гамбарьян Сергей Арсенович

68 Славинская Анастасия Владимировна

69 Коваль Виктория Олеговна

70 Гаврилов Сергей Владимирович

71 Кузьмин Олег Владимирович

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