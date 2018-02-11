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Рубрика: Легковые авто

Опубликован топ-10 самых популярных у россиян европейских автомобилей

Текст: Руслан Антипов
Фото: Пресс-служба Volkswagen Фото: Пресс-служба Volkswagen
Фото: Пресс-служба Volkswagen

Volkswagen Polo стал самым продаваемым в России автомобилем европейских марок по итогам 2017 года. Немцы реализовали в нашей стране 48 595 машин этой модели, увеличив показатель на 1,9 процента по сравнению с позапрошлым годом.

Суммарно же за 2017 год в России было продано 403,2 тысячи новых легковых автомобилей европейских брендов - на 11,7% больше, чем в 2016-м, подсчитали аналитики агентства "Автостат".

Погоню за VW Polo в рейтинге популярности устроили сразу четыре модели Renault. В первую очередь речь идет о кроссоверах Duster (43 828 машин, -0,4%) и Kaptur (30 966 шт.) Причем продажи последнего подскочили сразу в 2,2 раза. Ранее в компании отмечали, что у Kaptur очень высокий уровень локализации производства.

На уровне Kaptur находятся Logan (30 640 шт.; +3,6%) и хэтчбек Renault Sandero (30 210 шт.; +5,8%).

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Во второй половине "десятки" - чешско-немецкое засилье. Skoda Rapid (29 445 шт.; +13,6%), Volkswagen Tiguan (27 666 шт.; рост в 2,6 раза), Skoda Octavia (22 648 шт.; +4,1%), BMW X5 (6 720 шт.; +29,2%) и Mercedes-Benz GLC (6 650 шт.; +26,8%) расположились с 6-го по 10-е место в рейтинге.

На этой неделе были названы и самые популярные у россиян японские автомобили. Также "РГ" опубликовала топ-10 наиболее востребованных китайских моделей в РФ.

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#Volkswagen #Renault