Указ губернатора Оренбургской области от 11 февраля 2018 года № 66-ук "Об объявлении 12 февраля 2018 года днем траура на территории Оренбургской области"

Выражая скорбь по погибшим в результате авиационной катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, и соболезнуя их родным и близким постановляю:
1. Объявить 12 февраля 2018 года днем траура в Оренбургской области.
2. В день траура на всей территории Оренбургской области приспустить Государственные флаги Российской Федерации и Оренбургской области.
3. Рекомендовать учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.
4. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Ю.А.Берг
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