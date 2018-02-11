Указ губернатора Оренбургской области от 11 февраля 2018 года № 66-ук "Об объявлении 12 февраля 2018 года днем траура на территории Оренбургской области"

Выражая скорбь по погибшим в результате авиационной катастрофы самолета Ан-148, произошедшей 11 февраля 2018 года, и соболезнуя их родным и близким постановляю:

1. Объявить 12 февраля 2018 года днем траура в Оренбургской области.

2. В день траура на всей территории Оренбургской области приспустить Государственные флаги Российской Федерации и Оренбургской области.

3. Рекомендовать учреждениям, организациям и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

4. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Ю.А.Берг

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