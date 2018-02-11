В Оренбуржье объявили траур по жертвам катастрофы Ан-148

В Оренбуржье понедельник, 12 февраля объявлен днем траура в связи с крушением самолета Ан-148, следовавшего маршрутом Москва - Орск. Соответствующий указ подписал губернатор области Юрий Берг.

Как уже писала "РГ", лидер региона экстренно вылетел в Орск, где развернут оперативный штаб для помощи семьям погибших в авиакатастрофе. Он выразил соболезнование близким жертв.

"Эта огромная трагедия унесла жизни десятков оренбуржцев. В эти тяжелые минуты жители глубоко скорбят со всеми, кто потерял своих родных и близких. Мы никого не оставим один на один с болью утраты любимых людей, - отметил губернатор. - Сегодня мы вместе переживаем огромное горе".

Юрий Берг подчеркнул, что семьям погибших в авиакатастрофе будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе - психологическая помощь.

На трагедию откликнулась и сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева. "Потрясена авиакатастрофой, которая произошла сегодня в Московской области. В ней погибли мои земляки", - цитирует ее пресс-служба Совета Федерации. "Для всех для нас это невосполнимые потери и огромная боль. Искренне скорблю и соболезную в эту минуту родным и близким", - сказала Елена Афанасьева.

Напомним, что борт "Саратовских авиалиний", вылетевший сегодня в 14 часов 21 минуту из столичного аэропорта Домодедово в Оренбургскую область, через несколько минут пропал с радаров. Обломки лайнера были найдены в Раменском районе Московской области. На борту Ан-148 находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сейчас в аэропорту Орска дежурят пять бригад скорой медицинской помощи. В Оренбурге также развернут межведомственный оперативный штаб. Работает горячая линия МЧС 8800 775 17 17.