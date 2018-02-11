На борту разбившегося Ан-148 находились более 60 жителей Оренбуржья

На борту потерпевшего крушение самолета "Саратовских авиалиний", следовавшего из Москвы в Орск, находилось более 60 жителей Оренбуржья.

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Оренбургской области Сергея Шермецинского.

Как рассказали "РГ" в аэропорту Орска, компания "Саратовские авиалинии" приступила к выполнению рейсов Москва - Орск - Москва с 25 октября 2015 года. Нареканий на работу саратовских авиаторов не было.

Напомним, трагедия произошла в Подмосковье. Через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово лайнер Ан-148 исчез с экранов радаров. Вскоре обломки воздушного судна были обнаружены в Раменском районе.

По предварительным данным, на борту находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Шансов выжить у пассажиров практически не было. На место крушения выехал министр транспорта РФ Максим Соколов.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".