Беларусь подарила Смоленску уникальный трамвай

Подаренный витебскими транспортниками уникальный трамвай РВЗ-6 начнет курсировать по Смоленску в качестве мобильного музея электротранспорта, сообщила телерадиовещательная компания "БелРос".

Вагон советского образца будет выходить на линию лишь в праздничные дни, в его салоне разместят экспозицию, рассказывающую об истории смоленского трамвая. Первый рейс музея на рельсах намечен на май.

- В качестве подвижного состава мы решили использовать РВЗ-6М2 - желто-красные трамваи этой модели ходили по Смоленску в 80-е годы. Но единственный сохранившийся у нас в депо вагон восстановлению не подлежит. Мы обратились за помощью к коллегам из Витебска, где РВЗ-6 ходят до сих пор. В рамках межгосударственных программ они изъявили готовность передать нам один вагон для музейных нужд, - рассказал директор смоленского трамвайно-троллейбусного предприятия Кирилл Ващилин.

Белорусский трамвай полностью исправен, перед выпуском на линию его надо будет лишь перекрасить в смоленские цвета.

Моторный вагон РВЗ-6 массово выпускался Рижским вагоностроительным заводом с 1960 по 1987 годы и использовался во многих городах Советского Союза. Из 6008 собранных трамваев 52 работают до сих пор в Беларуси и России.