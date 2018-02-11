Названо точное место крушения Ан-148 в Подмосковье

В Домодедово сформирован штаб по расследованию крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний". Уже подтверждено, что воздушное судно упало возле села Степановское Раменского района Подмосковья.

К месту падения сразу были отправлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования. На место крушения выдвинулись и представители Минтранса и правительства Московской области во главе с губернатором.

По сообщению СКР, возбуждено уголовное дело, которое будет расследоваться Главным следственным управлением СКР.