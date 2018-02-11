Соколов: Опознание тел погибших при крушении Ан-148 займет два-три месяца

Состояние большинства найденных тел погибших при крушении самолета Ан-148 таково, что придется проводить генетическую экспертизу. Об этом на экстренном селекторе в национальном антикризисном центре МЧС сообщил министр транспорта России Максим Соколов.

Он находится на месте происшествия. По словам министра, в основном речь идет о биоматериале, а не о телах погибших. Поэтому процедура опознания может растянуться на два-три месяца.

Напомним, потерпевший крушение самолет выполнял рейс из Москвы в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.