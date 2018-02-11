Путин поручил создать комиссию по расследованию крушения Ан-148

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, президент дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 пропал с радаров после вылета из аэропорта Домодедово. Он направлялся из Москвы в Орск Оренбургской области.

На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. На место крушения самолета выехали несколько бригад скорой помощи, однако сообщается, что шансов выжить у летевших этим рейсом, не было.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.