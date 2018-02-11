На месте падения авиалайнера Ан-148 в Подмосковье обнаружен первый из двух самописцев.

Об этом на заседании рабочей группы Правительственной комиссии по селектору главе МЧС России Владимиру Пучкову доложил начальник ГУ МЧС Росси по Московской области Сергей Полетыкин. Сейчас он вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым находится на месте происшествия.

Напомним, что на борту потерпевшего крушение самолета "Саратовских авиалиний" находился 71 человек. Связь с самолетом, которым управлял опытный пилот, была потеряна через несколько минут после вылета.