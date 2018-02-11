Все находившиеся на борту потерпевшего крушение Ан-148 погибли, сообщает РИА Новости.

"На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли", - заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Напомним, что самолет "Саратовских авиалиний, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета. Вскоре после этого его обломки были обнаружены на поле в Раменском районе Подмосковья. В настоящей момент на месте крушения работают спасатели, следователи и криминалисты. Уже обнаружен один из бортовых самописцев разбившегося авиалайнера.