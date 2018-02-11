Новости

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой 01:07
За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
На борту разбившегося Ан-148 было трое детей 11.02.2018
Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске 11.02.2018
Баскетболистки РФ выиграли три матча кряду в отборе ЧЕ-2019 11.02.2018
В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148 11.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
11.02.2018 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сядет за взятки

Экс-губернатор Сахалинской области получил 13 лет колонии
Текст: Юлия Гарднер (Южно-Сахалинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)
Южно-Сахалинский городской суд в пятницу признал бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денежных средств. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.
Пока судья оглашала приговор, Александр Хорошавин успел прочитать несколько книг. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Пока судья оглашала приговор, Александр Хорошавин успел прочитать несколько книг. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Пока судья оглашала приговор, Александр Хорошавин успел прочитать несколько книг. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Вместе с Хорошавиным не избежали тюремного срока его подчиненные Андрей Икрамов и Сергей Карепкин. Им назначено 9,5 и восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в размере 176 и четырех миллионов соответственно. Кроме того всех осужденных лишили госнаград. И только экс-глава областного минсельхоза Николай Борисов отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Оглашение приговора экс-чиновникам заняло у судьи Елены Поликиной четыре дня. За это время Хорошавин, демонстративно скучая, успел прочитать несколько книг. И только когда судья озвучивала срок заключения, оторвался от чтения. Впрочем, выслушав вердикт, никаких эмоций не проявил. Прокуратуру вполне удовлетворили итоги судебного процесса. Как рассказал журналистам представитель гособвинения Денис Штундер, "в целом решение суда соответствует ожиданиям".

Как установили следствие и суд, Хорошавин в годы своего губернаторства создал преступную группу, куда входили его бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также Николай Борисов. Те, выполняя распоряжения главы региона, находили потенциальных взяткодателей из числа бизнесменов и требовали с них "откаты" за реализацию крупных проектов. Так, взятки поступали за оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики, за покровительство по службе, за выдачу разрешения на вылов рыбы и другое. За шесть лет, по данным следствия, общая сумма взяток команды Хорошавина составила более 522 миллионов рублей . Более 77 миллионов рублей экс-губернатор легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту. Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, Хорошавин питал особую страсть к предметам роскоши, особенно к часам.

В коллекции Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров часов на общую сумму 602 миллиона рублей

- В его коллекции насчитывалось 195 экземпляров часов на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие стоили 700 тысяч долларов. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей, - рассказала Петренко.

Кроме того экс-чиновник владел шестью дорогими автомобилями, четырьмя квартирами, земельными участками и другими ценностями. Большую часть имущества он не декларировал.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики
Шорт-трекисту Елистратову вручена бронзовая медаль Олимпиады
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья