Южно-Сахалинский городской суд в пятницу признал бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина виновным в получении взяток и отмывании денежных средств. Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима и 500 миллионам рублей штрафа.

Вместе с Хорошавиным не избежали тюремного срока его подчиненные Андрей Икрамов и Сергей Карепкин. Им назначено 9,5 и восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы в размере 176 и четырех миллионов соответственно. Кроме того всех осужденных лишили госнаград. И только экс-глава областного минсельхоза Николай Борисов отделался штрафом в 2,5 миллиона рублей.

Оглашение приговора экс-чиновникам заняло у судьи Елены Поликиной четыре дня. За это время Хорошавин, демонстративно скучая, успел прочитать несколько книг. И только когда судья озвучивала срок заключения, оторвался от чтения. Впрочем, выслушав вердикт, никаких эмоций не проявил. Прокуратуру вполне удовлетворили итоги судебного процесса. Как рассказал журналистам представитель гособвинения Денис Штундер, "в целом решение суда соответствует ожиданиям".

Как установили следствие и суд, Хорошавин в годы своего губернаторства создал преступную группу, куда входили его бывшие заместитель Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, а также Николай Борисов. Те, выполняя распоряжения главы региона, находили потенциальных взяткодателей из числа бизнесменов и требовали с них "откаты" за реализацию крупных проектов. Так, взятки поступали за оплату работ по госконтракту на строительство объекта энергетики, за покровительство по службе, за выдачу разрешения на вылов рыбы и другое. За шесть лет, по данным следствия, общая сумма взяток команды Хорошавина составила более 522 миллионов рублей . Более 77 миллионов рублей экс-губернатор легализовал, зачислив на банковские карты и купив валюту. Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, Хорошавин питал особую страсть к предметам роскоши, особенно к часам.

В коллекции Хорошавина насчитывалось 195 экземпляров часов на общую сумму 602 миллиона рублей

- В его коллекции насчитывалось 195 экземпляров часов на общую сумму 602 миллиона рублей. Самые дорогие стоили 700 тысяч долларов. Кстати, следствию стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей, - рассказала Петренко.

Кроме того экс-чиновник владел шестью дорогими автомобилями, четырьмя квартирами, земельными участками и другими ценностями. Большую часть имущества он не декларировал.