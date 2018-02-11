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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Страх потеряли

В Дагестане разворачивается борьба с коррупцией
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)
В Махачкале Генпрокурор России Юрий Чайка представил нового прокурора Дагестана. Комиссия Генпрокуратуры также отчиталась о соблюдении законодательства в Дагестане.
Денис Попов стал новым руководителем прокуратуры Дагестана. Фото: Муса Салгереев/ NewsTeam / ТАСС Денис Попов стал новым руководителем прокуратуры Дагестана. Фото: Муса Салгереев/ NewsTeam / ТАСС
Денис Попов стал новым руководителем прокуратуры Дагестана. Фото: Муса Салгереев/ NewsTeam / ТАСС

Представляя руководителя прокуратуры Дениса Попова, Генпрокурор был немногословен, отметив, что Попов 20 лет работает в органах прокуратуры. Во время последнего его места работы прокурором Хакасии активно занимался антикоррупционной деятельностью.

Юрий Чайка поставил перед сотрудниками ведомства главные задачи, отметив, что в Дагестане "утрачено доверие населения и вера в справедливость".

"Начинать надо с антикоррупционной экспертизы всех правовых актов, прежде всего это земельные отношения.

Генпрокуратура оценила ущерб от махинаций с землей в Дагестане

Установить строгий контроль за распределением и расходованием бюджетных средств. В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидий на развитие сельского хозяйства, малого предпринимательства. Расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, обязательное медицинское страхование", - обозначил приоритеты Юрий Чайка.

Генпрокурор отметил, что в водоохранной зоне Каспийского моря ведется незаконное строительство. При этом там расположились огромные особняки республиканских чиновников.

"Разберитесь, на какие средства они построены", - поручил Юрий Чайка.

После этого с докладом приготовился выступить заместитель Генпрокурора Иван Сыдорук. Он подготовил подробный отчет о работе в Дагестане спецкомиссии сотрудников Генпрокуратуры.

В этот момент прессу попросили удалиться из зала. Однако возникло замешательство. Как оказалось, присутствовавший на заседании врио главы Дагестана Владимир Васильев выступил категорически против и попросил журналистов продолжать работу.

2430 нарушений закона выявила комиссия Генпрокуратуры по результатам проверки в Дагестане

"СМИ должны контролировать борьбу с коррупцией и доводить до людей информацию о том, как работают в этом направлении правоохранители, - сказал Васильев.

Выводы комиссии неутешительны. "Коррупция проникла во все сферы общественных отношений и приобрела в республике системный характер, - сообщил замгенпрокурора России Иван Сыдорук. По итогам масштабной проверки в Дагестане было выявлено более 350 нарушений антикоррупционного законодательства. Возбуждено около 450 административных дел и более 70 уголовных.

"Совсем потеряли страх" - так можно охарактеризовать значительную часть дагестанской чиновничьей номенклатуры. Прокуратура выявила случаи назначения на должности в органах власти по признакам родства.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ТАСС
Обнародовано новое видео обысков по делу дагестанских чиновников

Свой налаженный бизнес имели семь заместителей министров и 14 чиновников рангом пониже. А 170 должностных лиц допустили грубые нарушения при предоставлении сведений о доходах.

Выявлены факты госзакупок без конкурса, и последующего размещения заказов в аффилированных структурах. Так, министерство труда и соцразвития Дагестана заключило два договора на 740 миллионов рублей с организацией, которая была создана за месяц до проведения конкурса. При этом ее единственным учредителем выступал отец одного из служащих министерства.

В министерстве образования и науки республики, несмотря на огромные долги по зарплате учителям, руководство решило побаловать себя новогодними премиями на сумму более 400 тысяч рублей. Всего по результатам проверки комиссией выявлено 2430 нарушений закона. Возбуждено 433 административных и 71 уголовное дело.

"Мы победили бандитизм и терроризм. Сейчас надо победить коррупцию, - так отреагировал на доклад руководитель региона Владимир Васильев. И добавил: "Если у кого-то есть сомнения - лучше сразу напишите заявления об уходе.

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