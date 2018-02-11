Художник из Беларуси подарил гравюры Астраханской картинной галерее

Известный белорусский художник Владимир Хин передал в дар Астраханской картинной галерее 29 своих гравюр. Работы, выполненные в различной технике, подарены в честь 100-летия со дня основания картинной галереи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Среди подаренных работ такие, как "Небо - земля. Сократ", "Диалог", "Посвящается Гессе", "Память матери", "Мое сердце", композиции из серии "Метаморфозы", "Пирамиды" и "Новые миры".

"Как художник, я считаю для себя большой честью возможность продолжить диалог с Астраханской картинной галереей, астраханским зрителем и Велемиром Хлебниковым. Наше взаимное понимание помогают нам узнать окружающий нас мир с другой точки зрения", - написал в сопроводительном письме белорусский художник.

Справка "РГ"

Творческая деятельность Владимира Хина (псевдоним, настоящее имя - Владимир Провидохин) достаточно разнопланова. Она включает в себя станковую и шрифтовую графику, живопись, плакат. Разнообразны поиски художника в технике гравюры: черно-белые и цветные линогравюры, обрезная гравюра на дереве. Владимир Хин является членом Союза художников Республики Беларусь, участником более 50 художественных выставок. Его работы представлены в экспозиции музеев Белоруссии, России, Швейцарии, США и других стран.