Санкционный вызов скорее всего сохранится на какую-то перспективу. Но рано или поздно инициаторам санкций это надоест и отношения нормализуются. Впрочем, конкуренция в мировой экономике будет только обостряться и с конкурентами на глобальном рынке церемониться не будут, предупредил президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В конце прошлого года принят ряд решений, направленных на поддержку и развитие бизнеса", - напомнил глава государства. В этом ряду - и амнистия капиталов, которую одобрила Госдума. "Мы консультировались по этому вопросу с международными финансовыми организациями, они относятся к этому с пониманием и нас поддерживают в этом решении. Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, "в белую" работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места", - подчеркнул он.

Наша страна вступает в очень важный и сложный период развития, и от усилий бизнеса во многом зависит, насколько успешно она его пройдет, сказал президент. "Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях - это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики, к упущенной выгоде и прямым убыткам", - заметил он. И бизнесмены из других стран это тоже понимают. Политика ограничений велась всегда, продолжил Путин и напомнил: "Поправка Джексона - Вэника была отменена, и тут же, чуть ли не в этот же день, не "чуть ли", а в этот же день был принят так называемый закон Магнитского, просто, без всяких оснований. И это было еще задолго до событий на Украине, в Крыму. Просто потому, что вот так хотят с нами работать". "Думаю, что это им самим скоро надоест - тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений", - заключил он.

"Новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики... Сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться, - предсказал глава государства. - В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и конкурентной борьбы". "Очевидно, что санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и скорее всего сохранится на какую-то перспективу", - заключил он.

Но задел прочности для развития создан. Важно воспользоваться возможностями. "Ключевой фактор роста - повышение эффективности национальной экономики, увеличение производительности труда на базе современных технологий и компетенций. Здесь ведущая роль, конечно, принадлежит вам - бизнесу", - заметил Путин. "Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, в создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру, - сказал глава государства. - И конечно, будем настраивать систему профессионального, высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства, других отраслей". "Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в Послании Федеральному Собранию", - анонсировал он.

Власти намерены "зачистить" все, что мешает экономике двигаться вперед. По словам президента, налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной. А с бизнесменами он решил почаще встречаться "не для ритуальных", а для содержательных разговоров.

Ключевой фактор роста - повышение эффективности национальной экономики

После съезда глава государства отдельно переговорил с бюро РСПП. "Ключевая тема была связана с тем, как обеспечить привлекательность российской юрисдикции", - сообщил потом глава РСПП Александр Шохин. Речь шла про возможности "своего рода внутренней амнистии капитала". "Имеется в виду, что не надо чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально можно проверять по прошлым грехам. И вот здесь какой-то переходный период должен быть", - сообщил он. Глава ВТБ Андрей Костин добавил, что бизнесмены интересовались также оценками состояния отношений с США и Европой, положением на Украине. А вот тема "кремлевского списка" не обсуждалась. "Это скорее предмет легкой иронии и шуток. Невзирая на все списки, практически все члены бюро пришли сегодня на встречу, никто не испугался, никто никуда не прячется", - сказал Костин. Шохин тоже сделал вывод: расчет на то, что санкции и такого рода списки "начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина", не оправдался. "Заинтересованный диалог с президентом Путиным лидеров российского бизнеса, в том числе из "кремлевского доклада", означает, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект, а именно сплочение не только общества вокруг президента, но и большее взаимодействие политической и деловой элиты", - пояснил он.