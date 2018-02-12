Американским ремейком российского хоррора займутся авторы "Заклятия"

Найден новый сценарист для американского ремейка российского хоррора "Невеста", сообщает THR.

Заниматься адаптацией сценария для проекта, продюсерами которого выступят братья Чад и Кэри Хэйес (сценаристы дилогии "Заклятие"), студия Lionsgate пригласила Сару Конрадт ("Черный лед").

Снял "Невесту" режиссер Святослав Подгаевский. Лента, несмотря на свои спорные художественные качества, стала одной из самых прибыльных среди скудной плеяды российских хорроров.

В центре сюжета оказывается вышедшая недавно замуж Настя, которая от родственников мужа узнает о том, что существует деревенский готичный обряд по переселению сознания с помощью трупных фотографий.

У нее не так много времени, чтобы что-то предпринять, пока семья ее мужа не провела собственную странную свадебную церемонию, результат которой будет для Насти роковым.