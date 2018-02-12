Анджелину Джоли раскритиковали за неопрятность

Пару-тройку раз в неделю Сеть стабильно обсуждает новые фото Анджелины Джоли. С креном в сторону критики: юзерам, как правило, не нравится, как бывшая наипервейшая красавица Голливуда выглядит и что носит.

Не стал исключением и новейший снимок, на котором Энджи шествует по улице Лос-Анджелеса в длинном белом балахоне, с немытыми волосами и без макияжа. С видом человека, которому давно плевать, что там кто про нее подумает.

Чему дополнительное подтверждение - литровую бутыль газированной воды - актриса держит в руке.

Сложно не заметить, что 42-летняя Джоли не очень свежа и явно постарела.

Некоторые комментаторы, у которых самих, не иначе, все в жизни преотлично, даже употребили слово "жалкая". Балахону тоже досталось.

Как считают отдельные наблюдатели, "развод Шрёдингера" с милахой Питтом Джоли все-таки подкосил изрядно.