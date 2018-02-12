Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане будет показана в прямо эфире на Первом канале. Начало трансляции намечено на 14:00 25 февраля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Напомним, церемонию открытия ОИ 9 февраля провел другой канал - "Матч ТВ". По данным компании Mediascope, за репортажем в прямом эфире наблюдали 1,8 млн россиян.

После трех дней Олимпиады российская команда занимает 11 место в медальном зачете с "серебром" фигуристов и "бронзой" шорт-трекиста Семена Елистратова.