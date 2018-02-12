Епископ Тихон Шевкунов назвал фильм "Смерть Сталина" заказным

Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" является кондовым пропагандистским заказом и не имеет отношения к высокой сатире. Такое мнение высказал викарий Патриарха Московского и всея Руси, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"К высокой сатире, разумеется, это не имеет никакого отношения. Все откровенно однообразно и откровенно тупо. Тот случай, когда нет смысла тратить время на всю ленту. Кондовый пропагандистский заказ. Его сверхзадача - конечно не Сталин, а Россия, ее народ", - сказал епископ Тихон в интервью порталу The Bell.

По мнению священника, в картине фигуры Сталина, советских вождей и даже главнокомандующего Жукова "настолько же омерзительны, насколько должен быть ничтожен и омерзителен главный по умолчанию герой картины - народ, которым управляют такие упыри".

"Все просто, как мычание", - заметил епископ Тихон и посетовал, что потребителям постепенно навязывают "неизбежность философии Charlie Hebdo со всеми вытекающими для России последствиями".

"Нужно ли подобным веяниям противостоять? Несомненно. Весь вопрос, как это делать, соблюдая и законность, и гражданский мир", - заключил священник.

Напомним, в конце января фильм "Смерть Сталина" был запрещен к показу в России, поскольку Министерство культуры отозвало у фильма прокатное удостоверение. Причиной стала оценка членов Общественного совета Минкульта, которым картина показалась оскорбительной и экстремистской, о чем они написали в письме министру Владимиру Мединскому.