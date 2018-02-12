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Квентина Тарантино обвинили в оправдании педофилии

Новость 12.02.2018, 13:23 | Текст: Олег Усков

Вокруг Квентина Тарантино, одного из наиважнейших кинематографистов современности, продолжается тошнотворная возня.

Напомним. Зачин текущих событий положила экс-муза выдающегося режиссера Ума Турман. Актриса обвинила бывшего друга дорогого в предательстве, насилии и даже попытке ее убить. Вскоре, правда, ситуация прояснилась, но делу это уже не сильно, похоже, поможет.

Следующая шишка по голову Квентина оказалась весомее. Как пишет Esquire, на волне скандала с Умой неравнодушные археологи выкопали архивное интервью Тарантино Говарду Стерну 2003 года, в котором режиссер выступает в поддержку своего коллеги, ужасного педофила Романа Полански, оправдывая-де его, обвиненного в изнасиловании тринадцатилетней девочки-модели в 1977 году.

Фото: kinopoisk.ru
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Когда ведущий спросил Тарантино, с чего это он вступился за "безумного режиссера, насилующего тринадцатилетних", Квентин усомнился в легитимности применения термина "изнасилование" в данном случае, отметив, что изнасилование подразумевает именно взятие кого-то насильно, агрессивно. Тогда как Полански, по его, Тарантино, мнению, просто занялся сексом с несовершеннолетней тусовщицей. И это не сказать, что это особо какое-то преступление.

Далее Тарантино посоветовал не разбрасываться словом "изнасилование" почем зря. Ибо оно не под каждый случай подходит. А что до предполагаемой жертвы Полански, так это она "сама напросилась".

Естественно, как только про интервью вспомнили, поднялся дикий гвалт. В результате которого Тарантино опять был вынужден публично объясняться и извиняться, пишет IndieWire. На этот раз - перед той самой жертвой Полански, Самантой Геймер.

По сообщению издания, Квентин лично позвонил женщине и принес извинения. После чего выпустил официальное заявление, уверив, что - да, недодумал он тогда. И извинился еще раз.

"По прошествии этих пятнадцати лет я осознаю, насколько был неправ, ошибочно выступив в роли "адвоката дьявола". Я сознательно пошел на провокацию, не учитывая чувств Геймер", - покаялся режиссер. Тем суть отрекшись от Полански.

Мы же еще раз напомним, уже про другое: в настоящее время Тарантино работает над новой картиной, одной из сюжетных линий которой станет убийство членами "Семьи" Чарльза Мэнсона, среди прочих, беременной актрисы Шэрон Тэйт - жены Романа Полански.

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