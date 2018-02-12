Музей "Новый Иерусалим" представит шедевры Бориса Кустодиева

Практически сразу после закрытия 14 февраля выставки Бориса Кустодиева в Мультимедиа Арт Музее, где были представлены не только живопись, но и фотографии художника, 17 февраля открывается его выставка "Венец земного цвета в музее "Новый Иерусалим".

Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения художника. На выставке будет представлено 65 полотен из 13 российских музеев и частных коллекций. Кроме работ из Русского музея, где богатая коллекция работ Бориса Кустодиева, будут показаны произведения из музейных и частных собраний Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Владимира, Краснодара…

На выставке обещают настоящие раритеты. Например, портрет Марии Ивановны Ершовой (в замужестве - Тарлецкой), написанный Кустодиевым в 1912 году. Известный также как "Портрет госпожи Т", он более века считался утраченным. Мария Ивановна Тарлецкая (1893-1915), дочь оперного певца Ивана Васильевича Ершова, была хорошей знакомой Кустодиевых. Он впервые демонстрировался на выставке "Мир искусства" в 1913 году под названием "Портрет госпожи Т." и после этого надолго исчез из поля зрения искусствоведов. Они писали об этом портрете как об образце графического искусства, ссылаясь лишь на иллюстрации в дореволюционной печати. "Портрет госпожи Т." был найден при подготовке к выставке в одной из частных коллекций.

Другая редкая работа - "Ярмарка в Кинешме (Карусель в Кинешме)". Показанная в 1917 году на выставке "Мир искусства", она хранилась в частной коллекции, и лишь однажды ее представляли на закрытом частном показе в 2011 году. Для широкого круга картина будет представлена фактически впервые за сто лет.



