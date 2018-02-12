На месте крушения самолета Ан-148 найден бортовой самописец

На месте крушения самолета Ан-148 найден, предположительно, бортовой самописец. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

По его словам, "сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора", который был найден в ходе поисковых работ.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс Москва-Орск, потерпел крушение в Подмосковье в воскресенье. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа - все погибли.